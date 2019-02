Plot 12 orë ka zgjatur seanca për masën e sigurisë te Gjykata e Krimeve të Rënda për 32 të arrestuarit e megaoperacionit “Rruga e Gabuar” të cilët pajisnin me pasaporta të falsifikuara persona të ndryshëm me destinacion SHBA, Kanada, Britani e Madhe dhe vendet e BE.

Seanca nisi në orën 09:00 të mëngjesit të kësaj të marte dhe përfundoi rreth 20:30 të mbrëmjes. Për 22 nga të ndaluarit është dhënë masa e sigurisë arrest me burg.

Shtatë janë lënë në masën arrest shtëpie dhe pesë tjerë në detyrim paraqitje. Ndaj këtij grupi kriminal janë dokumentuar me dhjetra raste të trafikimit të klandestinëve drejtë Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë dhe SHBA-ve.

Si vend transit për klandestinët, kjo organizatë përdorte vendet afrikane apo Qipron. Në një rast një person që interesohej të largohej në SHBA, ka kryer dhe operacione plastike me qëllim që të kishte ngjashmëri me një Bullgar, të dhënat e të cilit do i përdorte në pasaportë.

Shumë shqiptarë kanë krijuar dhe shpikur çdo lloj mënyre pa llogaritur asnjë kosto financiare apo përgjegjësie ligjore, vetëm e vetëm për t’u larguar nga vendi. Për këto shërbime qytetarët e interesuar kanë paguar shumë të konsiderueshme financiare që variojnë nga 10 deri në 30 mijë dollarë.