Rreth 2200 maturanta të vitit aktual shkollor në qarkun e Shkodrs do I nënshtrohen provimeve të maturës.

Speciialistja e drejtorisë arsimore Shkodër, Frida Kopliku bën me dije se maturantët do të jenë të pozicionuar në 15 qendra të vendit dhe do të mbikëqyren nga një përfaqësues I DAR apo Ministrisë së Arsimit.

Ndërkohë risi e këtij viti është zhvillimi I provimeve në salla të mëdha në mënyrë që të shmanget kopjimi I mundshëm.

Pas dy ditëve nga kryerja e provimeve do të bëhet krrigjimi nga specialist nderkohë që përgjigjet do të dalin pas katër ditëve.

Ditën e sotme maturantat I janë nënshtruar provimit të parë atë të gjuhës së huaj. Ndërkohë me datën 8 qershor do të jetë provimi I lendes Gjuhë shqipe dhe letërsi, 13 qershor I Matematikës dhe me 20 qershor do te jepen Provimet me zgjedhje.