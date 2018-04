25 vite me parë, në Shkodër, në këtë qytet i cili ka vuajtur me shume se te tjeret lirine e besimit dhe te fese, do ta vizitonte vete Ati i shenjte, Papa Gjon Pali i dyte ne viziten qe zhvilloi per here te pare ne Shqiperi.

Pikerisht ne kuader te kesaj date te shenuar, nuk kane qene te pakta aktivitetet e organizuara, nderkohe qe eshte mbajtur edhe nje meshe perkujktimore ne kishin e zojes ne Shkoder vendin qe bekoi vete PAPA GJON PALI I DYTE.

Ne meshen e mbajtur ne kishen e zojes nuk kane munguar personalitetet me te larta fetare, drejtues vendore dhe qindra besimtare te cilet luten ne kete vend te shenjte ne Shkoder ne hyrje te qytetit.