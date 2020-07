Presidenti Ilir Meta është i gatshëm që të mbledhë Këshillin e Sigurisë për çështjen e koronavirusi, nëse kjo do të jetë e nevojshme. Kreu i shtetit tha se duhet më shumë transparencë dhe masa konkrete për mbrojtjen e bluzave të bardha.

“Ju e dini që janë zhvilluar disa mbledhje dhe në të ardhmen nëse do të duhet patjetër që do zhvillohet, kam kërkuar një takim zyrtar me Ministren e shëndetësisë, besoj ta realizojmë sa më shpejt për të gjykuar se kush mund të jetë mbështet që mund të jap Presidenti. Mendoj se çdo qytetar duhet të sillet në një mënyrë të përgjegjshme për jetën dhe shëndetin e tij dhe të familjarëve.

Duket që ka një shkujdesje e cila natyrisht që ka sjellë një përkeqësim të treguesve, kjo nuk na mundëson të hapemi me vendet fqinje dhe vendet e BE. Nëse do jetë e nevojshme, patjetër që do jetë institucioni i gatshëm për të bërë diçka të tillë. Por duhet më shumë transparencë dhe masa konkrete për mbrojtjen e infermierëve dhe mjekëve”, tha Meta.