Dhjetëra pjesëtarë të shoqërisë civile kanë marshuar sot në Tiranë kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, duke marrë shkas nga rasti i 13 vjeçares së abuzuar në Kavajë.

Ndër ta ishin dhe emra të njohur të ekranit shqiptar, si Rudina Dembacaj dhe Aurela Gace. Në një postim në Instagram, diva e muzikës shkruajti se marshoi kundër abuzuesve të cdo lloj forme. Ndër të tjera u shpreh se në këtë shoqëri është e nevojshme të dhurohet sa më shumë dashuri.

Aurela Gace: Nuk marshova ne heshtje vetem per nje rast , por per te gjitha rastet qe di, per te gjitha grate e vajzat e dhunuara, per ato qe kane humbur jeten ,

per ato nena qe nuk do te arrijne më te jenë prane femijeve te tyre , sepse ashtu e vendosi xhelozia, psikopatia e mendja e semure e dikujt qe nuk do askend pervec egos se tij prej maçoje e frikacaku.

Per te gjitha ato vajza qe frika, turpi , i ben te qendrojne ne heshtje e te marrin plage shpirti cdo dite, derisa humbasin jeten per te gjitha ato vajza por edhe djem qe mund te jene perdhunuar( mos t’ju duket çudi, por edhe ata turpi nuk i lë te flasin). Marshova kunder dhunes.



Kunder atyre qe u japin te drejte abuzuesve te cdo lloj forme, me pretekstin se ” mire ti behet” ” e ka kerkuar” “ka provokuar” …se kushedi cfare ka bere ajo qe e meritoi.

Tmerr . Tmerr. Edhe kete fatkeqesisht e degjojme ta shprehin edhe vete grate.

Sa shume nevoje kemi . Per dashuri. Isha ne marrshim, per tu solidarizuar me ato nena qe mbase vete jane abuzuar , e nuk dine ndryshe, por ulin koken e ashtu e mesojne edhe vajzen e tyre, se eshte turp, se burri te rreh e ti aty e ke vendin, s’ke c’ben , se keshtu eshte jeta.



Isha ne marrshim e ne fakt po prisja te shihja perfaqesuesit e shoqatave qe shpesh me kane bere kerkese te jem e pranishme neper koncerte, per te mbledhur dicka , per t’u ardhur ne ndihme grave, femijeve etj. ☹…prisja ne fakt qe te ishin ata nismetaret , qe ashtu sic na thone se nje fjali e jotja ne nje reklame kunder dhunes , sensibilizon