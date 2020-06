Shqipëria ka rihapur kufijtë ajrore pas 3 muajsh izolim. Pas këtij lajmi të shumëpritur për rinisjen e fluturimeve ajrore, Genta Mustali operatore turistike në qytetin e Shkodrës tregon se ka patur kërkesa pafund të emigrantëve që kërkojnë të kthehen në vendlindje.

Ndërkohë një numër të lartw të kërkesave ka patur edhe nga qytetarët të cilët kërkojnë të shkojnë në destinacione të ndryshme, por për shkak të kufizimeve nga situata e krijuar nga koronavirusi nuk do të lehohen deri me datë 1 korrik

Operatorja turistike Mustali thote se për shkak të rritjes së numrit të përsonave të prekur nga COVID-19, qytetarët udhëtojnë të frikësuar dhe kërkojnë të informohen mbi masat mbrojtëse

Destinacionet më të kërkuara nga qytetarët pas rihapjes së kufijve ajror jane Firenze ,Bari dhe Pistoja

Kategoritë e pasagjerëve që do të lejohen të flutorjnë nga Shqipëria drejt destinacioneve të ndryshme do të jenë, ata pasagjerë që janë rezidentë ne shtetin mbërritës, që kanë qëllime biznesi apo që kanë arsye shëndetsore. Ndërsa me 1 korrik do të jetë e lirë për të gjithë shqiptarët.