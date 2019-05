Aktori i Broadway, Harlan Bengel është gjetur i vdekur në Central Park në Neë York.

Trupi i pajetë i aktorit 45-vjeçar u gjet nga një kalimtar në park rreth orës 05:50 të 3 majit, por lajmi është publikuar vetëm sot.

Raportohet se Bengel ka kryer vetëvrasje duke varur veten në urën Winterdale Arch.

Ai u bë i njohur për rolet e tij në The Phantom of the Opera dhe War Horse.

Bengel luajti rolin e një balerini në “Phantom of the Opera” në vitin 2011.

Policia raportoi se trupi i tij është dërguar për autopsi.