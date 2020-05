Ka përfunduar rrugëtimi i Albin Kurtit në krye të qeverisë së Kosovës dhe do të rikthehet aty ku ka qëndruar më shumë, në opozitë.

Në fillim mocioni i mosbesimit të LDK dhe tani vendimi i Gjykatës Kushtetuese për t’i hapur rrugë qeverisë së re LDK- AAK- Nisma bëjnë që Kurti të dorëzojë çelësat e qeverisë.

Por me hyrjen e qershorit mediat kosovare mësojnë se LVV do të fillojë me protestat dhe revoltat popullore. Vetëvendosja nuk bie dakord me vendimin e Gjykatës Kushtetuese teksa është e vendosur që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

Data më e mundshme e një proteste nga LVV në Kosovë ëshë 5 qershori.