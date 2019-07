Aleatët e Bashës mendojnë se opozita duhet të marrë pjesë në zgjedhjet e 13 Tetorit duke respektuar dekretin e presidentit Ilir Meta. Fatmir Mediu, Nard Ndoka dhe Agron Duka shprehen se janë të gatshëm të marrin pjesë në zgjedhje dhe pse shprehen se më parë duhet të zgjidhet ngërçi politik në vend. Për aleatët e Bashës duhet të lihen mënjanë interesat politike dhe të mendohet për perspektivën europiane të vendit.

Kreu i PDK-së Nard Ndoka e quan datën 30 qershor si anti-kushtetuesese e ndërsa shprehet se data e zgjedhjeve është 13 tetori për të cilën duhet një konsesus mes klasës politike

“30 Qershori është një datë antikushtetuese. Duhet të pritej vendimi i Gjykatës Kushtetuese dhe kjo duhej të ishte logjika normale dhe institucionale e një kryeministri dhe mazhorance të përgjegjshme. Kjo duhet të ishte zgjedhja më e mirë për të shmangur përplasjet në ndërrimin e kryetarëve nëpër bashki. Natën do të hyjnë gjermanët ditën do e lirojnë partizanët dhe kjo është absurde se çfarë po ndodh në bashkitë e vendit dhe politikën shqiptare. Unë e shoh 13 Tetorin legal për zhvillimin e zgjedhjeve lokale. 30 qershori si datë zgjedhjesh ka rënë. Klasës politike i duhet një konsensus, kompromis dhe kjo është detyrë e kryeministrit. Rama sillet si fitimtar por është humbësi më i madh.

13 Tetori një datë legale që na detyron të marrim pjesë, por ne jemi në një pushtet xhungël. Partitë politike nuk janë parti private, jemi në një kuadër grushti shteti. 13 dhe pse është legjitim është në kufijtë e pamundësisë nga papërgjegjshmëria e politikës. Rama jo apo jo kryeminstër nuk ka shumë rëndësi, pasi në 30 qershor shqiptarët e bojkotuan dhe e ndëshkuan. Shqiptarët në 30 qershor ndëshkuan shqiptarët”, shprehet Ndoka.

Për aleatin e Bashës vendimi për largimin e parlamentit ishte një hap i guximshëm.

“Djegia e mandateve ishte një vendimarrje e guximshme e opozitës, dhe ne pritëm prova për të vërtetuar që parlamenti ishte zgjedhur duke vjedhur vota dhe bashkëpunonte me grupe kriminale. Koha i dha të drejtë opozitës për diegien e mandateve. Kryeministri nuk i ka dhënë hapësirë opozitës. Mund të testohej në disa bashkia që të testonte votimin elektronik. Duhet të thërriste zgjedhje të parakoheshme dhe të përballej me qytetarët, të testohemi opozitë mazhorancë te qytetarët”, përfundon Ndoka.

Ndërsa kreu i PAA, Agron Duka thotë se dekreti i presidentit për 30 qershorin duhej respektuar nga të gjitha palët. Duka deklaron se opozita nuk do të shkojë në zgjedhje me Ramën kryeministër por si kryetar partie po.

“30 qershori nuk mund të quhet ditë zgjedhjesh por ditë votimesh. Zgjedhjet duhet të jenë gjithëpërfshirëse, pasi mazhoranca njeh zgjedhjet e 30 qershorit, por dekreti i presidentit nga opozita duhet respektuar, por palët duhet te ulen në negociata për një marrëveshje. Dhe nëse ne regjistrohemi nuk zgjidhet problemi por nëse opozita vendos të regjistrohet unë do i binden. Këto ditë do të bëjmë një takim për të vendosur unifikim. Opozita është përballë një udhëkryqi por nga ana tjetër 13 tetori nuk është zgjidhje por do kemi votime.

Opozita mendon që me Ramën është e vështirë të bëhen zgjedhje por dhe të ulesh me Ramën si individ dhe kryetar i PS., nuk ka ndonjë problem për të arritur një marrëveshje. Si partia opozitare kemi një platformë për zgjidhjen e krizës, ka ardhur koha që të unifikojmë disa pika pasi kjo krizë e gjatë është në dëm të kombit shqiptar. Sipas meje opozita nuk mund të shkojë në zgjedhje me Ramën kryeministër por si kryetar partie po.

Meta gjykoj që është munduar të ketë rol në zgjidhjen e krizës. Ka bërë takime me të dy krahët e politikës Meta ka bërë rolin që i takon por I takon politikës që të gjehë gjuhën e dialogut”, deklaron Duka.

Fatmir Mediu deklaron së opozita duhet të regjistrohet në zgjedhjet e 13 tetorit sepse duhet respektuar dekreti i presidentit Ilir Meta. Ai shprehet se hapja e negociatave është përgjegjësi e të gjithë klasësë politike në vend.

“Kjo është një situatë tërësisht skandaloze. Veprimi që po bën Rama është veprim antikushtetues me marrjen edhe të bashkive. Ka një datë zgjedhjesh lokale të përcaktuar nga Meta dhe OSBE-ODHIR e ka thënë që gjykata kushtetuese mund ta hedh poshtë. Në këtë pikëpamje kur ne kemi pranuar ata si arbitër në këtë pikëpamje zgjedhjet në 13 tetor dhe qëndrimet e politikës mund të diskutohet. Ne si opozitë duhet të regjistrohemi në zgjedhjet e tetori, pasi nuk kemi asnjë alternativë tjetër dhe duhet të respektojmë dekretin e Metës. Të frenojmë maskaradë duke zëvendësuar krerët e bashkive. Opozita duhet të jetë e organizuar për të mbrojtur bashkitë për t’i mos i lënë bashkitë të shkojnë në duar që nuk duhen në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën.

Bashkë me ndërkombëtarët duhet të garantojmë një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm.

Që mund të organizohet përmes një qeverie kujdestare jo vetëm për të larguar Ramën por për të larguar çdo lloj kryeministri të majtë dhe të djathtë të paktën deri në momentin që ne hymë në BE. E parashikuar kjo deh si në një dispozitë tranzitore kushtetues Ne nuk kemi shtet kushtetues kemi shtet te Ramës dhe duhet ta kthejmë Shqipërinë në bazamentin e Republikës Parlamentare dhe kërkon bashkëpunim të forcave politike. Duhet të ulemi në dialog me PS mazhorancë opozitë në interes të vendit. Të dyja kanë interes për ta çuar vendin drejt Be.

Nuk jam bërë pishman për djegien e mandatit dhe ka qenë një vendim i përbashkët. Mund të kishte pasur rrugë dhe mënyra të tjera që djegja e mandateve të kishte qenë më efektive por kjo ngelet për tu analizuar.

Meta i vetmi institucion që ka marrë një vendim të drejtë e cila na turpëron përballë botës. Dhe pse shqiptarët turpëruan Ramën, përballë ndërkombëtarëve jemi të gjithë të turpëruar në mënyrë të veçantë qeveria. Hapja e negociatave është një përgjegjësi e çdo politikani pavarësisht pozicionit në opozitë apo jo është përgjegjësi kombëtare”, thotë Mediu.