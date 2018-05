Një ndeshje që rezervoi jo pak emocione ishte ajo e Vllaznisë në Vlorë ndaj Flamurtarit e në momentin kur dukej se ndeshja do të mbyllej me porta të paprekukra është pikërisht sulmuesi Andi Ribaj ai që do të gëzonte tifozët shkodranë me golin e tij të shënuar në minutën e 85. Pas përfundimit të kësaj sfide Andi Ribaj për realizimin e golit u shpreh se ai bën detyrën e tij.

I pyetur nëse ka rivalitet ndërmjet tij dhe sulmuesit Xhevahir Sukaj I cili në këtë ndeshje nuk ishte pjesë e formacionit në fushën e blertë Ribaj u shpreh.

Andi Ribaj është një nga futbollistët e afruar në shtator të 2017 tek skuadra e Vllaznisë I cili duket se tashmë fomën më të mirë tek skuadra kuqeblu e ka arritur në fillimin e këtij viti.