Mjeku Tritan Kalo ka dhënë një mesazh të fortë për solidaritet dhe bashkëpunim jo vetëm mes mjekëve por dhe qytetarëve për të kaluar këtë situatë me koronavirusin. Kalo thotë se virusi është ulur këmbëkryq në vendin tonë dhe mënyra e vetëm për ta përballuar atë është të respektojmë masat dhe t’i përqendrojmë energjitë në mirëmenaxhimin e kësaj situate.

“Kohë Kovidiane…puna, përkushtimi dhe profesionalizmi duhet të prevalojnë këto kohë në shëndetësinë tonë publike dhe jo vetëm….si mantelbardhë duhet t’i bëhemi krah njëri-tjetrit në këtë sfidë mbarëbotërore….teorizimet për protagonizëm por jo për zgjidhje praktike të ardhura këto javë nga burime si të brendshme po ashtu edhe të jashtëm, sidomos kur ato në harkun kohor të disa javëve kundërshtojnë njëra-tjetrën,

nuk sjellin ndonjë dobi në përballjen me këtë sfidë, përkundrazi… Sars-Cov2/Covid-19 është ulur tashmë këmbëkryq në mesin tonë…. jo me mëri dhe hatërmbetje të pavlera, që disa i sjellin në vëmendjen tonë këto kohë, kur të tëra energjitë tona intelektuale dhe jo vetëm duhen përmbledhur në mirëmenaxhimin e kësaj sfide, që ishte,

është dhe ndoshta do mbetet me shumë shqetësime edhe për vende me fuqi ekonomike dhe sisteme shëndetësore më të mirëpajisura e më mirë të financuara se sistemi ynë shëndetësor….mirëbesimi dhe mirëkuptimi mes nesh si kolegë si dhe i yni me publikun,

i cili për asnjë çast të mos e nënvlerësojë kujdesin ndaj vetes dhe të afërmve të tij, mbeten çelësat e zgjidhjes së kësaj sfide që ka vënë në vështirësi jetën e të gjithëve….bashkë me siguri ne do ja dalim mbanë….Javë të mbarë miq, kolegë e bashkatdhetarë”, shkruan Kalo.