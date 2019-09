Reforma zgjedhore duhet të jetë pikënisja e dialogut mes opozitës dhe mazhorancës, me qëllim zgjidhjen e krizës politike. Ishte ky apeli që ambasadori i Bashkimit Europian Luigi Soreca pati për palët politike, duke theksuar se ulja në tryezën e dialogut të palëve politike, do të ndihmonte dhe çeljen e negociatave

“Ju e dini që ne ju kemi kërkuar partive politike që të përfshihen në dialog dhe të marrin pjesë në një dialog të tillë. Janë të shumta e të shumta thirrjet për dialog muajt e fundit. Me lejoni të them që dialogu duhet të fillojë nga diçka specifike, e kjo gjë specifike mund të jetë reforma zgjedhore.

Reforma zgjedhore është shumë e rëndësishme dhe kjo është edhe e nevojshme pasi do të sillte një gjë që ishte shumë e rëndësishme edhe për qytetarët, duke folur për zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Kjo do bëhet në një mënyrë të drejtë, por edhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Çelja e negociatave do të ndihmonte edhe sa i përket dialogut dhe më lejoni të them që 91% e shqiptarëve duan që Shqipëria të bëhet shtat anëtar i BE.

Këta janë 91% e qytetarëve shqiptarë që i përkasin të gjithë spektrit politik në Shqipëri që do të thotë që të gjithë politikanët duhet të përfshihen në këtë dialog. Ne jemi të bindur se do të jepet një motivim shtesë për institucionet shqiptare. Çelja e negociatave nuk do të jetë fundi i fillimit, por fillimi i një procesi që do të na çojë përpara”.

Soreca tha se në tetor mund të jepet një fjalë e mirë për Shqipërinë.

“Në tetor mund të thuhet një fjalë e mirë për të ardhmen e Shqipërisë. E rëndësishme është prania e Tusk këtu. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje vjen në një moment të rëndësishëm. Besoj se Shqipëria ka pasur një ecuri shumë të mirë. Topi kalon në kampin e Këshillit Europian. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm, reforma në drejtësi do të sjelli ndryshime të forta.

Diplomati evropian e vuri theksin tek reforma në drejtësi, për të cilën tha se javë në vijim janë kyçe për Shqipërinë. Javët dhe muajt në vijim do të jenë kyçe për Shqipërinë pasi ne jemi shumë afër krijimit të SPAK dhe BKH. Gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm po diskutojnë si mund të ndiqet lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”.

Këto deklarata, kreu i delegacionit të BE i bëri pas nënshkrimit të marrëveshjes marrëveshjes financiare IPA 2018, që parashikon akordimin e 94 milionë euro, nga të cilat 42 mln euro vetëm për reformën në drejtësie.