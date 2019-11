‘U kry”! Është ky reagimi i kryeministrit Edi Rama, për zyrtarizimin e emrit të stadiumit kombëtar në “Air Albania”.

Në një postim të shkurtër në rrjetet sociale, teksa ka publikuar një foto në të cilën është e shkruar me gërma të mëdha emri i ri i stadiumi kombëtar, kreu i qeverisë shkruan: U kry, ta gëzojnë brezat!

Stadiumi Kombëtar hapi dyert me ndeshjen Vllaznia-Apolonia për femra më 10 nëntor, e ndërsa ndeshja inauguruese do të jetë ajo e kombëtares së madhe me Francën në 17 nëntor. Në këtë ndeshje do të jetë i pranishëm edhe kreu i UEFA-s, Aleksander Čeferin.