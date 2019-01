Skijatori Ben Islami vazhdon të jetë i tronditur me vdekjen e shokut Arian Daci, i cili mbante edhe postin e zv.ministrit të Diasporës në Qeverinë e Kosovës. Islami zbulon se në ditën e tragjedisë ai nuk ishte në Brezovicë, ndërsa shtoi se diçka e tillë ka qenë e shkruar.

“Ndoshta muj me gabu por me sa e kam pa ka qenë një masë e madhe e borës që është leshu”, thotë ai në Pressing në T7. Në të kaluarën Islami dhe Daci kishin skijuar mjaft në atë pjesë. Është shteg që shkojmë me qindra herë gjatë sezonit. Ariani ishte skijator profesionit. Ka qenë e shkruar me ndodh kështu”, theksoi ai.



Islami i ftuar në emisionin “Pressing” në T7 tha se së bashku me Dacin kanë vizituar pjesë të ndryshme të vendit për të skijuar në pistat më të rrezikshme.