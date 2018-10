Gjykata e Lezhes ka vendosur masen e sigurise “arrest me burg” per Endrit Vejsiun i cili u arrestua me date 30 shtator pasi iu gjeten 4 mina me telekomande dhe 3 kg kanabis.

Në momentin e arrestimit Endrit Vejsiut iu gjetën të fshehura në makinë 4 mina me telekomandë, të paketuara me nga dy cilindra materiali të ngurtë të mbështjellë me natriban, 3 kg kanabis e paketuar gati për shitje. një pistoletë tip TT, me një krehër me 8 fishekë.