Një 12 vjeçare në Meksikën e Re është arrestuar pasi po i jepte makinës dhe ishte në gjendje të dehur. Ajo kishte marrë makinën e gjyshit të saj dhe kishte dalë me tre miqtë e saj për të festuar.

Kamerat kanë filmuar momentin kur ajo po ndiqej nga policia në autostradë. Vajza është akuzohet për drejtimin e mjetit dhe konsumimin e alkoolit nën moshën e lejuar.

Autoritetet thanë se gjatë ndjekjes, vajza u përplas me një shenjë rrugore dhe gati do përplasej me dy policië.

Policia u habit kur vajza 12-vjeçare doli nga makina me duart e saj lart.

Thuhet se ajo i tha policisë që kishte pritur derisa gjyshi i saj të flinte gjumë për ti marrë makinën fshehurazi.