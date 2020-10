Kryeministri Rama tha se PS është e vetmja alternativë që i bën gjërat drejt dhe siç duhet, ndërsa alternativa tjetër është rrëmuja dhe bërja e gjërave mbrapsht.“Në çdo sektor dhe përtej fakteve në aspektin ekonomik, infrastrukturor, zhvillimor ka një fakt në themel , që në çdo drejtim me PS ka më shumë përpjekje dhe ka përpjekje të pandalshme dhe të pakthyeshme për t’i vënë gjërat në vend dhe për t’i bërë drejtë. Me të tjerët ka vetëm rrëmujë dhe gjërat do të bëhen mbrapsht. Ky është një dallim i thjeshtë“, tha Rama.Përjashtimi nga lista e deputetëve të Klevis Ballit për deputet nuk ka kaluar pa një koment nga kryeministri Eid Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste. Kreu i qeverisë ka zbuluar se ka pasur qytetarët që kanë shkuar te platforma e bashkëqeverisjes që kërkonin drejtësi për të. Rama nuk i ka kursyer lëvdatat për ish- ministren e Arsimit, Lindita Nikolla, sipas së cilit ka bërë një sistemi të arsimit për t’u vlerësuar që nga emërimi i mësuesve deri të hyrja e studentëve në fakultet sipas meritës, jo lekëve apo se është “mbesa” apo “vajza” e dikujt që ka lekë.

“Po mësuesit janë më të mbrojtur në të drejtën e tyre, a ajanë si mish për top që i lëviznin sa andej këtej sipas interesave të partisë, jo vetëm në mitingje, por për t’i hedhur rrugëve për dikë që vjen me lekë, apo me tesera. Sot mësuesit hyjnë në sistem falë meritës së tyre, po vetë studentët, ata që nesër bëhen mësues, mjekë, nënpunës, ata që nesër trokasin në dyer të ndryshme si në universitet, falë Lindita Nikollës, hynë më se është djali i Fahriut? Nuk e besoja dot se kishin shkruar te platforma e bashkëqeverisjes së kërkonin drejtësi për Klevisit, apo mbesa e Monikës, e Saliut, nuk hynë dot më. Mund ta kenë babain me shumë lekë, por vjen djali i një cobani që të lë mbrapa, partia nuk bën asnjë punë. keni pasur vështirësi për të hequr dorë nga disa zakone, kaloi dhe kjo vështirësi. Kështu është në të gjithë fushat, si është sot Shqipëria me fëmijët, më e drejtë apo siç ishte, që kur dalin nga barku i nënën, merrnin një cek 50 mijë lekë në letër, një pjesë se merrnin fare se mbetej në ato zyrat e pushtetit vendor dhe të ministrisë së brendshme dhe nuk e merrnin, shkonte pastaj në Bashki c e merrnin ca s’e jepnin. Sot si është, 400 mijë lekë, 800-1200 sipas fëmijëve, i pari i dyti i treti, e merr në maternitet në dorë dhe shk në bankë dhe e merr kur të duash, është i joti, po kur shkojnë fëmijët në shkollë? Është siç ishte? Kush ka lekë ble libra, kush jo? të gjithë i kanë librat falas dhe jo vetëm i kanë librat falas, po ca librash kanë, se mund t’i japësh falas librat e Fahriut, Hakiut, por u jep një hall të madh në dorë si ato tekstet kur varet teksti i kujt të binte se dikur ishte 28 nëntor dita e çlirimit dikur 29, diku pula quhej kafshë e egër, diku shtëpiake. Sot të gjithë fëmijët e Shqipërisë, vajzat dhe djemtë kanë tre zgjedhje, njëra më e mirë se tjetra, kanë librat e njëjtë me bashkëmoshatarët e tyre”, tha Rama.

Mesazh kryebashkiakut të Lezhës? Rama: Sot s’keni më fuqi për të futur në punë infermierët me tesere partie, apo jo Pjerin?

Me qeverisjen e tij, kryeministri Edi Rama liston se ka arritur që të vendos rregull dhe në punësimet e bluzave të bardha, një gangrenë e hershme që vuante vendi ynë. Sipas tij. kjo nuk është më në dorën e deputetëve, siç ka qenë në kohën e paraardhësit e tij. Ajo që tërhoqi vëmendje ishte se teksa thoshte këtë, Rama përmendi emrin e kryebashkiakut të Lezhës, Pjerin Ndreu.

“Për t’u bërë infermiere duhej të merrje kartonin kuq e bardhë të ndërrmarjes së Ilir dhe Monikës, pavarësisht se i bie gozhdës, kush studion për mjekësi dhe infermieri e ka rrugën e haur nëse është më i zonjë se ai që ka pas në gara dhe askush nuk mund të bëjë kapërcime siç bëheshin dje. Ju e dini si bëheshin infermierët, se si mbusheshin radhët e bluzave të bardha me tesera partie, ju e dini se sa shumë jeni mërzitur me Ilir Beqajn dhe pastaj me Ogerta Manastirliun. Sot s’është fuqia e deputet tek sa mjekë dhe infermierë fut me teser partie, apo jo Pjerin”, tha Rama.

