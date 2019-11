Pas takimit me te rinjte e PD ne Shkoder ne kuader te turit Rrugetim per Shqiperine , kreu i PD Lulzim Basha ka thene per mediat se

“ Ne Shkoder dhe ne gjithe Shqiperine shume shpejt do te kete zgjedhje te parakohshme te lira dhe te ndershme sepse shqiptaret nuk e meritojne te largohen. Partia Socialiste vazhdon qe ti sherbeje vetem nje grupi njerezish.

Edhe socialistet te merzitur te keqeverisur qe po i turperon cdo dite me kandidat te kriminalizuar. Jane me pak se nje ekip kalceto qe mbajne peng shqiptaret. Protesta do te kete shume shpejt dhe s’jane ndalur asnjehere.