Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, zhvilloi këtë mesditë një takim me drejtuesit e Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, me të cilët diskutoi për problemet që ndesh ky sektor në këtë kohë pandemie.

Në fjalën e tij, Basha tha se në vend ka një mungesë të theksuar të medikamenteve bazë për të trajtuar virusin, ndërsa shtoi se kostot e ilaçeve janë të papërballueshme për shumicën e shqiptarëve.

“Këto ditë më është dashur të merrem me pandeminë dhe kam kuptuar se ka nisur një mungesë e theksuar e medikamenteve bazë për të trajtuar virusin, ndonëse jemi vetëm në fillim të valës së dytë. Qeveria po mundohet të gjejë fajtorë për situatën. Janë hedhur akuza ndaj farmacistëve, ndërkohë që ka skandale, si ai me tenderin e maskave, ku një maskë blihej me tenderin sekret me çmim dyfish nga qeveria.

Shqetësimi kryesor është se njerëzit kanë kërkuar e marrë trajtim, por trajtimi ka kosto të papërballueshme, që fillon minimalisht me 200 mijë lekë dhe shkon deri në 1200 mijë lekë të vjetra për pacientë.

Nga kjo rimbursohet një sasi e papërfillshme, e një prej antibiotikëve, ndërkohë që pjesa tjetër e paketës as nuk preket e konsiderohet për rimbursim. Mesatarisht paketa shkon 600 mijë lekë për pacientë, një shumë kjo e papërballueshme. I bie 80% e rrogës minimale dhe shumë më shumë se pensioni në vend.

Problemi tjetër që dua të diskutoj është situata me barnat, pasi ka një alarm për mungesë të barnave. Në këtë situatë të pandemisë nuk janë marrë masat për furnizimin me barna të pandërprerë. Dhe tjetra është vaksina e gripit, që nuk gjendet as në Tiranë, as në rrethe.

Këtë javë Covid është futur në një avancim dhe rëndim të situatës. Ne do bëjmë gjithçka për të mbështetur farmacistës në këtë situatë të vështirë, por do të bëjmë gjithçka edhe në gjithë sistemin shëndetësor, ku punonjësit të gjejnë veten me standarde evropiane”, tha Basha.