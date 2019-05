Krydemokrati Lulzim Basha nga Vora tha se Rama po përpiqet të shkatërrojë demokracinë me zgjedhjet e 30 qershorit.

Ai tha largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm teksa propozoi një platformë dialoguese gjithëpërfshirëse të cilën e quajti referendum popullor. Basha theksoi se zgjedhjet do të mund t’i bëjë vetëm qeveria tranzitore.

“Rama përpiqet të agjësojë demokracinë me zgjedhjet e 30 qershorit. Rama tani bëhet gati që për hir të paktit të tij me krimin të asgjësojë demokracinë.

Me një mesazh po i them se nuk do lejojmë më zgjedhje me krimin dhe me hajdutët, do ketë vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme pa Ramën kryeministër.

Por ne nuk do të lejojmë më zgjedhje me krimin. Do të garantojmë zgjedhje të parakohshme që deputetët dhe kryebashkiakët të mos jenë peng të oligarkëve. Kjo është beteja jonë dhe shqiptarët janë bashkuar. Do të derdhemi në 25 Maj me shpresën dhe besimin tek e nesërmja. Trafikantët dhe kriminelët nuk ndëshkohen por mbrohen.

Nuk ka asnjë institcion për të kontrolluar pushtetin e krimit të Edi Ramës. Le ta marrë përgjigjen edhe sot nga Vora që ne nuk do ta lejojmë këtë. Koha nuk pret. Në ditët e ardhshme do vendoset fati i Shqipërisë.

Në këtë betejë ne nuk ndahemi nga flamujt e partive. Kjo betejë bëhet për të gjithë, edhe për të çliruar socialistët e ndershëm dhe për vlerat e mëdha europiane, bëhet për t’i dhënë mundësinë çdo shiqptari që të ketë mundësitë të jetojë me dinjitet.

Kurrë nuk kemi qenë më të vendosur për ta çuar betejën tonë deri në fund. Këto tre muaj e kanë transformuar Shqipërinë. Sot jemi më afër se kurrë fitores së betejës sonë. Valbona Sako duhet të ishte e pandehur për vjedhjen e votave. Largmi i Edi Ramës është i panegociueshëm.

Duhet një dialog gjithëpërfshirës kombëtar që duhet të zgjidhet nga ju me zgjiedhje me sistem maxhoritar, një senat që garanton barazinë e pushteteve dhe një president të zgjedhur nga populli me kompetenca te plota.

Duhen referendume popullore për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me jetën tuaj”, u shpreh Basha.