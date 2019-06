Basha e thekson pa opozitën nuk ka zgjedhje.

Lulzim Basha: “Ku e ke marrë këtë informacion. Është mashtrim total dhe një shërbim që i bëhet Edi Ramës dhe klikës së tij mafioze.më 30 qershor nuk ka zgjedhje. Votime bën edhe Koreja e Veriut. Nuk ka rëndësi nuk ka çfarë mendon kryeministri.

Zgjedhjet pa opozitë nuk ka dhe nuk do ketë nuk do lejohen, nuk do pranohen dhe nuk do njihen. Sot kemi ligjin e zbatueshëm që thotë nuk ka ditë zgjedhje.”