Për të hedhur akuza ndaj qeverisë, kryedemokrati Lulzim Basha i referohet raportit të fundit të EuCham, sipas së cilit Shqipëria renditet e fundit ndër vendet e BE për të bërë biznes.

Sipas Bashës, ky është një tregues se kriza është shtrirë në çdo hallkë të ekonomisë dhe fajtor kryesor është vetëm Rama.

Nisur nga ky fakt, Basha thotë se vendit i duhet një model i ri ekonomik dhe se PD-ja e ka zgjidhjen.

“Raporti i fundit i EuCham që e rendit Shqipërinë ndër tre vendet e fundit në BE për të bërë biznes, konfirmon qartë se kjo qeveri ka dështuar: sot kriza është shtrirë në çdo hallkë të ekonomisë. Me Ramën, Shqipëria u bë ndër vendet më të korruptuara, me taksat më të larta në rajon,më pak tërheqëse për investime.

Vendit sot i duhet një model i ri ekonomik, me taksa të ulëta,mbështetje për sipërmarrjen, stimulim për investimet dhe bizneset që hapin vende pune.

Me planin tonë ne do të kemi taksën e sheshtë 9%,do të luftojmë konkurencën e pandershme dhe korrupsionin, do ti japim frymëmarrje ekonomisë për të sjellë investime, mundësi punësimi me të ardhura dinjitoze dhe jetë më të mirë për të gjithë shqiptarët”, shkruan Basha.