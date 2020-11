Kreu demokrat Lulzim Basha i përgjigjet kryeministrit Edi Rama, ku shkruan se ndonëse Shqipëria është në kulmin e infektimit, Rama është mbërthyer pas Instagramit.

Këtu vijon akuzat duke thënë se të sëmurët familjet dhe mjekët i ka braktisur pa asnjë ndiihmë.

“Rama vazhdon cicërimat në vend që të bëjë detyrën. Shqipëria është në kulmin e infektimit ndërsa Rama është mbërthyer pas Instagramit.

Po të shkulej nga Instagrami, do ta shihte sa e rëndë është gjendja. Të sëmurët, familjet dhe mjekët i ka braktisur pa asnjë ndiihmë. Rama shkatërroi ekonominë dhe tani po shkatërron jetët dhe shëndetin e njerëzve. Edhe sa shqiptarë duhet të humbin jetën për fajin e tij?”, shkruan Basha.

Kryeministri Edi Rama i përgjigjet kreut demokrat Lulzim Basha pasi ky i fundit e ka nisur ditën duke e akuzar për keqmenaxhim të situatës së Covid.

Rama i thotë se është e kotë edhe e ulët rrekja e tij për ta bërë Covidin pjesë të frontit opozitar.

“Lulëzim është jo vetëm e kotë po edhe e ulët rrekja jote për ta bërë Covidin pjesë të frontit qesharak opozitar!Kjo luftë është e vështirë për çdo shtet, s’ka si të jetë e lehtë për Shqipërinë,por spitalet Covid nuk janë aspak në kolaps siç predikon ti dhe lufta vazhdon papushim!

Ti synon panikun dhe çoroditjen me dizinformimet e përditshme, por kjo sjellje mizerabël prej kalamai të llastuar që do me çdo kusht lodrën e vet, do të të kthehet mbrapsht si një shuplakë më shumë nga ky popull që nuk e bën dot për budalla, as ti,as Mona,as Likja e as Saliu”, shkruan Rama.