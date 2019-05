Pas perfundimit te inagurimit te memorialit ne kujtim te viktimave te komunizmit ne Shkoder,

Lulzim Basha ka thene se : Mendoj qe mesazhet qe kemi dhene sot jane shume aktuale per te ndaluar çdo tirani te krimit ia vlen çdo sakrifice çdo çmim.

Ne PD do te jemi me te vendosur se kurre per te ndaluar nje tjeter tirani nje tjeter komunizem te veshur me krim dhe korrupsion dhe kjo eshte nje tjeter beteje per jete a vdekje dhe ky eshte fundi i atyre qe duan te shkaterojne Shqiperine dhe fitorja e te gjithe Shqiptareve