Deputeti Partise Socialiste ne Lezhe Pjerin Ndreu ka folur per here te pare per kandidimin e tij ne krye te Bashkise Lezhe. Me drejtimin nga te majtet Ndreu tha se qyteti do kete nje transformim rrenjesor, pasi bashkia e drejtuar nga te djathte nuk e njeh termin projekt.

Deputeti Ndreu listoi disa nga projktet e financuar nga qeveria per te cilat bashkia nuk kishte projekte.

Ndreu nuk la pa thumbuar edhe krahun kundershtar ne zgjedhjet e 30 qershorit.

Ndre tha se pas 3 mandatesh qe nuk e drejtojmë ne bashkine e Lezhes ka ardhur momenti qe tju tregojme qytetareve se ne e bejme me mire.