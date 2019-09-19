SKUADRA E VLLAZNISË NË BASKETBOLL PËR MESHKUJ VIJON ME AFRIMIN E BASKETBOLLISTËVE TË HUAJ. NË SHKODËR KA MBËRRITUR EDHE NJË AMERIKAN TJETËR, KOLIN VOSS.
MENJËHERË PAS MBËRRITJES NË AEROPORTIN E RINASIT AMERIKANI I ËSHTË DREJTUAR PALLATIT TË SPORTIT “QAZIM DERVISHI” NË SHKODËR NGA KU KA BISEDUAR ME TRAJNERIN GOSPODINOV.
VOSS LUAN NË POZICIONIN 4 DHE 5 NDËRSA MË PËRPARA ËSHTË AKTIVIZUAR NË KAMPIONATIN AUSTRALIAN.
BASHKË ME TË KA FIRMOSUR EDHE SHKODRANI ERJON LLAZANI I CILI SEZONIN E KALUAR MBAJTI SHIRITIN E KAPITENIT NDËRSA NJË PJESË TË SEZONIT NUK LUAJTI SI SHKAK I NJË DËMTIMI. BASKETBOLLISTËT KUQEBLU VIJOJNË PËRGATITJET PËR KAMPIONATIN DHE BALKAN LIGËN.