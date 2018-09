Fatjon Taraboshi do të jetë trajneri i ri i Vllaznisë në basketbollin e meshkujve. Pas Refik Vorfës u largua edhe Ervin Bërdica dhe tashmë tekniku i ri do jetë ish-basketbollisti i kuqebluve.

Vetëm pak ditë pas marrjes të kësaj detyre Taraboshi tregon se e ka pritur me kënaqësi ndërsa objektiv këtë vit është vetëm qëndrimi në Kategorinë e Parë.

Para pak kohësh basketbollistët e Vllaznisë ishin skuadra kampione ndërsa në pak vite për shkak edhe të ndonjë keqdashje të pakuptimtë skuadra

është dobësuar ndjeshëm dhe Taraboshi edhe si ish-kampion tashmë ndjeht keq kur sheh ekipin që është vetëm për mbijetesë.

Basketbollistët e Vllaznisë do ta nisin kampionatin me këtë ekip që kanë momentalisht ndërsa Taraboshi thotë se do qëndroj trajner deri në momentin që do të vijë një tjetër.

Skuadrat e tjera kanë bërë disa përforcime duke bërë që Vllaznia të rrezikojë ndjeshëm që të bie këtë vit nga Kategoria e Parë e basketbollit.