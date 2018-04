Jemi fare prane çeljes se sezonit turistik per vitin 2018, ndersa bregdeti i Shengjini te ofron kete pamje aspak normale te krijura nga babticat e detit.Jane mbetjet urbane qe deti po i kthen ne toke, pasi i depozituan aty

vershimet e lumejve.

Plastike, qelq, dru apo edhe materiale te tjera kane mbuluar bregdetin e shengjinit, ku ne vere mijera turiste vendas dhe te huaj, kerkojne te gjejne freskine e ketij plazhi. Per syrin e qytetareve te shengjinit kjo situata kerkon menaxhim te shpejte, ndersa vene fajtor edhe vete doren e njeriut.

Baticat e detit kane veshtiresuar edhe punen e punonjesve te njesise administrative te Shengjit. Kryetari i Njesise Administrative te Shengjinit Tonin Uldedaj tha se brenda pak kohesh eshte pastruar po qe fenomene te

tilla jane te paparshikueshme.

Pak dite me para baticat e medha te detit iu afruan shetitores, dhe rruges, Shengjin Kune, ku per banoret ishte nje fenomen i rralle. Njesia Adm e Shengjinit beri prita me rere per tu mbrojtur nga rrezikun qe mund te

shkaktonte ne banesa dhe biznese te ndryshme.