Bilanci i viktimave në Britani duket se nuk është i qëndrueshëm. Prej dy ditësh dukej sikur kurba kishte pësuar rënie të madhe duke shënuar jo më shumë se 300 viktima.

Por gjatë 24 orëve të fundit, bilanci është rënduar ku u shënuan 627 viktima me një total prej 32,692 të vdekur.

Statistika të tjera pretendojnë se numri i vërtetë i viktimave në Britani mund të jetë mbi 45 mijë por kjo nuk është verifikuar ende.

Ditën e djeshme u shënua bilanci më i ulët i viktimave që prej datës 29 mars me 210 të vdekur.

Këtë të martë rezultuan pozitivë dhe 3,403 persona të tjerë ku gjithsej janë regjistruar 226,463 të infektuar.

Deri më tani në të gjithë vendin janë kryer 2,007,146 tampone.

As of 9am 12 May, there have been 2,007,146 tests, with 85,293 tests on 11 May.

1,460,517 people have been tested of which 226,463 tested positive.

As of 5pm on 11 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 32,692 have sadly died. pic.twitter.com/NMiQRpH7hP

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 12, 2020