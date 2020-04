Biznesmeni Ndue Ftoni i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bahsku me familjen e tij, ka menduar për bashkëfshatarët e tij në këto ditë të vështira të COVID-19 por edhe për festën e Pashkës, t’iu dhurojë atyre një shumë prej 10 milion lekësh të vjetër.

Permes koordinimit me kryetaren e Bashksie Shkoder Voltana Ademi u percaktuan 100 familjet me ne nevoje te cilat perfituan nga ky akt dhurimi i biznesmenit Ndue Ftoni.

Grupi i punes ka bere shperndarjen e ndihmes monetare fillimisht ne njësitë adminsitrative të Shkodres per t’u perqendruar me pas ne qytet përmes një procesi transparent.

Ky akt human nuk eshte i pari per Ndue Ftoni sepse edhe herë të tjera ka mbështetur financiarisht në momente të vështira por edhe për aktivitete të ndryshme të zhvilluara.