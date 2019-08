Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar ne faqen e tij në rrjetin social “Facebook” se javën e ardhshme do të nisin punimet për rrugën Qafë Thiore – Theth. Kreu i qeverisë nuk ka dhënë shumë detaje por është mjaftuar duke thënë se”Javën e ardhshme nis rindërtimi i rrugës së Thethit, një transformim i shumëpritur nga banorët e zonës së magjishme turistike dhe në funksion të zhvillimit të integruar të qarkut të Shkodrës.

Shqipëria që duam”, shkruan kryeministri Rama duke e shoqëruar këtë postim të tij edhe me një video ku paraqiten pamjet e bukura të natyrës në Theth por edhe projekti i ri për rikonstruksionin e atij aksi. Pavarësisht këtij postimi të kryeministrit Rama aktualisht punimet për rrugën Qafë Thore-Theth janë të bllokuara. Firmat që do zbatojë këtë projekt ka ndërprerë punimet për shkak se sipas tyre bashkia Shkodër nuk ka lëshuar ende lejen e ndërtimit që është e domosdoshme.

Pak ditë më parë firma dërgoi mjetet në Qafë Thore për të nisur punimet por pa nisur mirë u ndërprenë pikërisht për shkak se mungon leja e ndërtimit. Banorët e Thethit në një reagim të tyre pas bllokimit të punimeve për 16 kilometra rrugë e quajtën absurd dhe i bën thirrje bashkisë Shkodër që të lëshojë lejen e ndërtimit por edhe institucioneve të tjera që të gjejnë gjuhën e përbashkët.

Banorët deklaruan se rruga Qafë Thore-Theth është shumë e rëndësishme qoftë për ata vetë por edhe për mijëra turistë të huaj që shkojnë për të parë bukuritë natyrore të alpeve shqiptare duke mos qenë aspak dakord me bllokimin e punimeve dhe kërkuan zgjidhjen sa më shpejt të jetë e mundur të këtij problem. Edhe pse ka kaluar një javë nga ky apel i banorëve ende punimet janë të bllokuara dhe nuk është gjetur asnjë zgjidhje ndërkohë që kryeministri Rama nga ana tjetër paralajmëron nisjen e punimeve por se si do të bëhet kjo është ende e paqartë.

Studimi për rrugën Qafë Thore-Theth është bërë nga Banka Botërore ndërsa financimin e jep Fondi Shqiptar i Zhvillimit i cili që me tre tetor i është drejtuar me një shkresë zyrtare bashkisë Shkodër. Nga ana e saj bashkia Shkodër ka dhënë një përgjigje për këtë situatë duke publikuar një marrëveshje të firmosur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit që me 19 korrik të këtij viti.

Në këtë reagim thuhet se bashkia Shkodër ka mbështetur që në ditën e parë projektin e rrugës së Thethit duke kërkuar nisjen sa më shpejt të punimeve ndërsa çdo aludim tjetër sipas bashkisë është i pavërtetë dhe se ky projekt nuk duhet të përdoret për qëllime politike. Pritet për t’u parë se cila do të jetë lëvizja e kryeministrit Rama i cili paralajmëron nisjen e punimeve në aksin Qafë Thore –Theth në një kohë kur ka një ngërç ende të pazgjidhur.