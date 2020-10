Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme Josep Borrell ka reaguar pas prezantimit të raport-progresit nga KE.

Borrell deklaron se BE nuk është e plotë pa Ballkanin Perëndimor dhe se një një politikë e zgjerimit, është një investim në paqe e siguri për Evropën.

“BE nuk është e plotë pa Ballkanin Perëndimor. Një politikë e besueshme e zgjerimit është një investim në paqe dhe siguri për të gjithë Evropën, madje edhe më shumë në kohën e rritjes së sfidave globale”, shkruan Borrell.

Zyrtari i lartë i BE shpërndan edhe deklaratën e Komisionit Europian, sipas së cilës qytetarët e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e Evropës dhe ata i përkasin Bashkimit Evropian.

“Ne kemi përcaktuar udhëzime të reja për partnerët për t’u bashkuar me BE. Udhëzimi nxjerr në pah atë që është arritur dhe ku ka ende punë për t’u bërë”, thuhet në deklaratën e BE.