Çmimi i ulet dhe mungesa e tregut per shitjen e bostanit i ka demtuar rende fermeret ne Torovice te Lezhes. Njeri nga fermeret tregon se mbi 50 % e siperfaqes se bjelle me bostan i ka shkuar dem si shkak i permbytjeve dhe shitjeve te ulta. Ai tregon se ka qene i detyruar ta mbjelle token per te dyten here fara e seciles ka nje kosto teper te larte. Ai thote se malli qe ju mbetet i pa shitur, i kalbet ne ara pasi nuk kapin dot tregun.

Nderkohe njeri nga tregtaret qe furnizohet me Bostan Torovice thote se cilesia e ketij produkti eshte bio dhe vleresohet si nje nder me te miret ne prodhimet shqiptare.

Fermeret ne Torovice te Lezhes kerkojne ndihmen e shtetit, pasi sipas tyre kjo eshte e vetmja menyre per te siguruar te ardhura per familjet e tyre