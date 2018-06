Në stadiumin Luzhniki në orën 20:00 do të luhet ndeshja e parë e madhe e Kampionati Botëror 2018. Një super sfidë midis Cristiano Ronaldos dhe Iniestës. Kjo do të jetë një sfidë e madhe e ‘Kupës Botërore’ në Rusi.

Portugali-Spanjë do të jetë një ndeshje e shkëlqyer me shumë kampionë në fushë. Cristiano Ronaldo në vendin e parë do të jetë për të udhëhequr kampionin aktual portugez të Europës.

Krahas yllit të Real Madrid do të jetë lojtari i Milanit, André Silva si dhe Bernardo Silva, Moutinho dhe Bruno Fernandes. Spanja e udhëhequr nga trajneri i sapoemëruar Hierro do të mbështetet te Diego Costa me Isco, David Silva dhe Iniesta .Gjyqtar italian Gianluca Rocchi.

FORMACIONET

Portugalia (4-4-2): Rui Patricio; Cedrid, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo SIlva, Moutinho, Ëilliam, Bruno Fernandes; André Silva, Cristiano Ronaldo. Të gjitha: Santos.

Spanja (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcantara; David Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa. Të gjithë: Hierro.