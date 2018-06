Evenimentet futbollistike, shihen si një mundësi e artë nga të dënuarit me rrezikshmëri të lartë shoqërore, për të planifikuar arratisjen nga qelitë.

Kjo për faktin se vigjilenca e policisë është e ulët, pasi të gjithë ngujohen pas ekranit për të ndjekur ndeshjet. Me qëllim shmangien e ngjarjeve të tilla, kur Kampionati botëror “Rusi” 2018, sapo ka çelur siparin, drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një plan të detajuar masash.

Dokumenti mban datën 13 qershor, një ditë përpara nisjes së kampionatit dhe është hartuar nga kreu i policisë së Burgjeve, Enrik Sulejmani. Plani I masave ka si qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë në 23 burgjet dhe paraburgimet në vend, gjatë zhvillimit të evenimentit futbollistik.

Në dokume thuhet se “gjatë periudhës së kampionatit të ushtrohen kontrolle të vazhdueshme për gjendjen e elementëve të sigurisë dhe kryerjen e shërbimit nga ana e punonjësve të policisë”.

Drejtori i Policisë së Burgjeve, Enrik Sulejmani instrukton vartësit të marrin masa të vazhdueshme për mbajtjen në gatishmëri të mjeteve e sistemeve për mbrojtjen nga zjarri, duke u punuar detyrat në çdo instruktazh”.

Të gjitha strukturat në burgjeve e paraburgime orientohen të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën, e veçanërisht me sektorin e policisë, për të hartuar listën e personave në konflikte, si dhe ata me rrisk të lartë arratisje.

Sipas këtij plani, “në rastet e prishjes së rendit, me qëllim rivendosjen e tij, forcat e policisë, duhet të qëndrojnë në gatishmëri të plotë, me qëllim normalizimin e situatave, sipas nevojave, ndërsa duhet kërkuar bashkëpunim me policinë e shtetit”.

Në vijim, sektorit të Informimit i kërkohet të qëndrojë në gatishmëri, për transmetimin në kohë të urdhrave apo udhëzimeve nga drejtoria në IEVP apo anasjelltas. Përgjatë 30 ditëve të kampionatit, urdhërohet sektori i Komunikimit, dhe monitorimit elektronik në drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, të marrë të gjitha masat për të siguruar komunikim të pandërprerë me radio dhe telefon me drejtorinë e policisë si dhe të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit.

Në përfundim, kreu i policisë së burgjeve orienton drejtuesit e IEVP, të informojnë me shkrim drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, për masat e marra për sigurimin e rendit e qetësisë në të gjitha institucionet, sikurse parashikohet në planin e hartuar.