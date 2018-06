28 qershori dita kur Shqipëria pret një përgjigje për hapjen e negociatave me Bashkimin Europian nuk është dita e fundit e takimit me BE.

Dielli do vazhdojë të lind edhe me 29 tha ministri i jashtëm Ditmir Bushati gjatë një bisedë me të rinjtë.

I pranishëm në takim me të rinjtë ishte edhe ministri i turizmit dhe mjedisit Blendi Klosi i cili u shpreh se Shqipëria ka nevojë për më shumë turistë si një potencial i zhvillimit ekonomik ndërsa prezantoi edhe projektin “Smile Albania”

Dy ministrat Bushati dhe Klosi dhanë përgjigje për interesin e të rinjve, studentë në universitetin e Durrësit.