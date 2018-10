15 dite kohe la komisioni i perzgjedhjes per 5 bucetet e perzgjedhur si me te miret te Heroit tone Kombetare Gjergj Kastrioti-Skenderbeu, busti i cilit do te vendoset ne qender të qytetit te Lezhes.

Ky komision kualifikoi per vazhdimin e gares pese punime nga 25 te paraqitura ne konkurim, numrin 3,7,12,14 dhe 19.

Nenkryetari i Bashkise Lezhe Enver Hafizi tha se do te jene skupltor qe nuk kane marre pjese ne kete konkurs, artist te arteve figurative, ne bashkeveprim edhe me kete komision qe do te perzgjidhim buceti fitues.

Ky komision vendosi qe fituesi nga bucetet e kualifikuara per ne fazen finale te shpallet pas dy javesh. Kjo periudhe eshte ftese ndaj kritikeve te arteve figurative

dhe artistëve te fushes qe nuk jane pjese e konkurimit, te japin mendime,sugjerime dhe vleresime ne menyre qe punimi fitues te jete me dinjitozi.