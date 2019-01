Drejtori i Pergjithshem emergjencave civile Haki Çako ishte ne rrugen e kombit duke i kushtuar teresish vemendjen e emergjencave civile, te cilet e

kane konsideruar si nyjen kryesore tek e cila duhet perqendruar nje angazhim maksimal dhe i panderprere i kompanive kontraktuese, per mbajtjen nenkontroll te situates. Drejtori i pergjithshem i emergjenca.

Çako tha se levizja eshte normale pergjate ketij semmenti por duhet shume kujdes. Ai ka tha se jane ne kontakt te vazhdueshem me drejtuesit e kompanise kontraktuese per mirembajtjen e rruges se kombit lidhur me domosdoshmerine dhe intensifikimin e punes per zhbllokimin e situates.

Rruga e kombit u bllokua gjate mbremjes se djeshme si pasoje e prezences se larte te debores ne rruge, ndersa mungoi edhe hedhja e kripes. Levizja e mjeteve u pezullua per ore te tera, ndersa vetem sot ne mengjes ky segment ishte i kalueshem pa probleme.

Pasdite kane rinisur serish rreshjet e debores duke veshtersuar serish levizjen, ndersa per pastrimin dhe mbajtjen hapur te saj jane angazhuar dhjetra mjete.