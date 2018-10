Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Cavusoglu, ka mbërritur të enjten (18 tetor) në Shqipëri në kuadër të vizitës së tij zyrtare.

Diplomati turk do të zhvillojë sot takime me zyrtarë të lartë të vendit, si kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi, ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtëm, Ditmir Bushati, me të cilin do të mbajë një konferencë të përbashkët për mediat.

Në fjalën e tij të enjten, gjatë një takimi me anëtarët e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri – Turqi (ATTSO), Cavusoglu tha se Shqipëria nuk është vetëm një shtet me të cilin Turqia ka bashkëpunim në rajon, por edhe shtet mik me lidhje historike.

Turqia 2.5 miliardë dollarëve investime në Shqipëri

Cavusoglu theksoi se bashkëpunimi midis dy vendeve ka një kontribut të madh për mbështetjen e bizneseve prestigjioze turke dhe shqiptare. Ai tha se investimet e firmave turke në Shqipëri janë në rritje të vazhdueshme dhe se ato aktualisht kapin vlerë prej rreth 2,5 miliardë dollarëve.

“Do të kemi mundësinë që të shprehim dëshirën tonë për të ndihmuar në fusha të ndryshme, sidomos në sektorin e edukimit. Me Shqipërinë si një shtet mik së bashku hedhim hapa përpara.

“Është e rëndësishme të rrisim investimet edhe në anën kualitative, Aktivitetet që dhoma organizon janë shumë të rëndësishme për të ardhur në ndihme për projekteve që janë të nevojshme në Shqipëri,

që janë të rëndësishme për rritjen ekonomike jo vetëm në Shqipëri, por edhe në trevat e Ballkanit”, shtoi ai.

Marrëdhënie shumë të ngushta me Ramën

Sipas ministrit të Jashtëm të Turqisë, të rëndësishme janë edhe projektet për t’i ardhur në ndihmë popullsisë.

“Për marrëdhëniet ekonomike do të punojmë vazhdimisht. Kemi marrëdhënie shumë të ngushta me kryeministrin e Shqipërisë dhe do të hedhim hapa të rëndësishëm për zhvillimin e projekteve të ndryshme.

Kemi krijuar mekanizma të ndryshëm për ekonominë. Kemi besimin së marrëdhëniet ekonomike dypalëshe do të kenë një rritje”, tha ministri Cavusoglu.

Seyhan Pencablıgil, kryetar i Bordit Drejtues të ATTSO-së, theksoi gjatë takimit se kjo organziatë është krijuar për të mbështetur marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Turqisë dhe, sipas tij, anëtarë janë edhe kompani shqiptare.