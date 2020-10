Ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Tiranë ku do të takohet edhe me zyrtarët e lartë të vendit. Kryeministri Edi Rama pas takimit me ministrin e jashtëm, përmes një konference të përbashkët për mediat tha se të dy vendet do i drejtohen drejtësisë ndërkombëtare për çështjen e detit.

Ndërsa ministri i jashtëm grek Nikos Dendias u shpreh se integrimi i Shqipërisë në BE është një objektiv i përbashkët duke u shprehur i gatshëm për të ndihmuar në dije teknike.

Vizita e ministrit të jashtëm grek është pritur me protesta nga partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet në bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje në Tiranë. Kryetari i PDIU Shpëtim Idrizi tentoi të godiste në kokë ministrin Dendias ndërsa Policia e cilia nuk kishte dhënë leje për organizimin e protestës ka proceduar penalisht Shpëtim Idrizin, Mesila Dodën dhe Boiken Abazin si tre organizatorët e protestës së sotme të PDIU.