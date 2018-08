Është hedhur në Monte Carlo shorti i grupeve të UEFA Champions League. Goglat e tërhequra nga Diego Forlan dhe Rikardo Kaka kanë përcaktuar përballje vërtetë interesante, ku nuk mungojnë dhe grupet e ashtëquajtura “i vdekjes”.

Short relativisht i lehtë për kampionët në fuqi të kompeticionit, me Realin e Madridit që është shortuar në grupin G sëbashku me Romën, CKSA Moskë dhe Plzen.

Ky sezon pritet të jetë emocionues për fituesin e 5 “Topave të Artë” Cristiano Ronaldo, që me skuadrën e tij të re Juventusin do të përballet me ekipin ku u bë i njohur, Manchester United.

Dy skuadrat janë shortuar në grupin e fundit, atë H sëbashku me Valencian dhe zvicerianët e Young Boys. Grupi “i vdekjes” mund të quhet padiskutim Grupi A, me Atletico Madrid, B.Dortmund, Monaco dhe Club Brugge që i kanë të gjitha mundësitë për të kaluar më tej.

Rikthim sensazional për italianët e Interit, që janë shortuar në një grup vërtetë të fortë, si

ai B. Pjesë e këtij grupi janë skuadrat si Barcelona, Tottenham Hotspur dhe PSV. Në favor të zikaltërve është historia, pasi 8 vite më parë, kur ata ishin fitues të kompeticionit më të rëndësishëm bënin pjesë në të njëjtin grup me katalanasit.

Në grupet tjera mund të veçojmë çiftet PSG-Napoli, Napoli-Liverpool dhe PSG-Liverpool në grupin C. Në grupin E, Bayern Munich do të diskutojë grupin me Benfikën, Ajaxin dhe AEK-un.

Grupi A.

Atletico Madrid

B.Dortmund

Monaco

Club Brugge

Grupi B.

Barcelona

Tottenham

PSV

Inter

Grupi C.

Paris Saint Germain

Napoli

Liverpool

Crvena Zvezda

Grupi D.

Lokomotiv Moskë

Porto

Shalke 05

Galatasaray

Grupi E.

Bayern Munich

Benfika

Ajax

AEK

Grupi F.

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lion

Hoffenhaim

Grupi G.

Real Madrid

Roma

CSKA Moskë

Plzen

Grupi H.

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys