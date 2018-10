“Colours of Albania” do të jetë aktiviteti i cili do të mbush me ngjyrat e Shqipërisë kalanë Rozafa ditën e nesërme në ora 18:00.

Një aktivitet i përvitshëm tashmë i ministrisë së jashtme ku fotograf nga Shqipëria por edhe të huaj paraqesin imazhet e tyre të Shqipërisë së bukur në një konkurs i cili në fund do ketë 5 fitues.

Ministria e për Europën dhe Punët e Jashtme ka një ftesë për të gjithë shkodranët që të marrin pjesë në aktivitetin “Colours of Albania”.

Këtë edicion janë dorëzuar 10 mijë fotografi të Shqipërisë ndërsa janë përzgjedhur 100 të tilla që do të paraqiten gjatë ditës së nesërme në kalanë Rozafa dhe në fund do shpallen fituesit përmes jurisë profesioniste.