Situata e ardhshme e koronavirusit është ende e paqartë, mirëpo nuk përjashtohet mundësia e shtimit të rasteve të infektimit në sezonin e vjeshtës.

Në një intervistë për CNN, këshilltari shëndetësor i Shtëpisë së Bardhë, Anthony Fauci, tha se “mund të ndodhë një valë e dytë e virusit” dhe nuk është një situatë e pashpjegueshme. Fauci tha gjithashtu për Washington Post se “ai nuk ka as më të voglin dyshim se do të ketë shtim të rasteve me Covid-19 në vjeshtë”.

Fauci nuk është i vetmi që mendon kështu. “Virusi nuk do të zhduket,” tha eksperti i sëmundjeve infektive, Amesh A. Adalja, studiues i vjetër në Qendrën Johns Hopkins. Ekziston gjithashtu ideja se Covid-19 do të kthehet si një sëmundje sezonale, e ngjashme me gripin.

Çfarë do të thotë saktësisht një valë e dytë dhe sa të shqetësuar duhet të jemi për këtë? Ja ç’duhet të dini:

Si përkufizohet një “valë e dytë” virusi?

Ekspertët e shëndetit publik kanë rënë dakord për t’iu referuar një vale të dytë si një term që përshkruan një periudhë të rritjes së transmetimeve të sëmundjeve pas një rënieje të përgjithshme. Kur shkalla e përgjithshme e transmetimit ulet në të gjithë vendin dhe pastaj fillon edhe rritet përsëri, do të thotë se po ndodh një valë e dytë.

Çfarë e shkakton një valë të dytë infektimesh?

Arsyeja kryesore për një valë të dytë lidhet me njerëzit që nuk u infektuan në valën e parë. Një pjesë e popullatës nuk është imune ndaj sëmundjes, gjë që rrit transmetimin. Në rastin e Covid-19, një valë e dytë mund të ndikohet edhe nga mosrespektimi i distancës sociale.

A është e mundur që një valë e dytë të jetë më e rrezikshme se e para?

Po, është e mundur. Një valë e dytë mund të jetë potencialisht më e rëndë, sepse ka një kohë më të gjatë për të vepruar. Covid-19 nisi të transmetohej në fund të dhjetorit në Wuhan, Kinë. Me ngrohjen e temperaturave, viruset e humbasin aftësinë për të kaluar nga një njeri te tjetri. Por nëse infektimet rriten në shtator-tetor-nëntor, pra në vjeshtë, ekziston mundësia që Covid-19 të ketë përhapje më të gjerë sepse ka më shumë kohë me temperatura të ftohta për të vepruar.

A ka ndonjë provë që siguron që një valë e dytë do të ndodhë?

Në këtë pikë, jo. Të dhënat dhe mendimet për një valë të dytë bazohen historiku i përhapjes së sëmundjeve të frymëmarrjes. Është herët për ta thënë me siguri dhe as Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e ka konfimuar, por ekzison mundësia.

A do të ketë më shumë se një valë?

Nuk ka një numër të caktuar valësh infektimi dhe ato mund të vazhdojnë derisa të mos ketë një vaksinë efektive ose të paktën derisa të mos jetë prekur 70% e popullatës. Teknikisht, gripi vazhdon të ketë valë të reja çdo vjeshtë dhe dimër.