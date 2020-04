Mbi veprimtarinë e KMC në territorin e Qarkut Shkodër.

1. Situata epidemiologjike në të gjithë territorin e Qarkut është në nivele të qëndrueshme dhe po monitorohet nga NJVKSH në të gjitha bashkitë.

a. Nga NJVKSHJ, Shkodër, informohemi se nga përgjigjet e mostrave të datave 24 dhe 25 Prill, nga 38 mostra te derguara në ISHP, kanë ardhur përgjigje pozitive vetëm për një mostër, ndërsa të gjitha të tjerat janë negative.

Në total, shkon në 104 numri pozitiv me COVID-19 në qarkun Shkodër.

Janë shuar disa vatra me COVID–19 në qytetin e Shkodrës, në lagjet Dobraç, Guerrile, Draçin, Spitalin Rajonal, Vau-Dejës dhe Shirokë, ndërsa konsiderohet e izoluar vatra e Velipojës.

Rastet që i kemi konsideruar sporadike, por që nuk kemi raste më COVID-19, janë lagjia Partizani, Kosmaç, Salo Halili, Bushat ku në të cilat nuk ka raste të reja.

Aktualisht në spitalin COVID-19 në Tiranë janë të shtruar 13 qytetarë, gjendja e tyre shëndetësore është e qëndrueshme.

Nga 104 personat në total në Shkodër mbi 50% e të infektuarve me COVID–19, janë shëruar.

Në konviktin e Univeristetit “Luigj Gurakuqi”, gjendja shëndetësore e 29 të akomoduarve që janë në karantinë është e mirë, vazhdon monitorimi dhe kontrolli i tyre nga strukturat e NJVKSH me asistencën e personelit të NJVKSH e cila është e instaluar në objekt. Njëkohësisht ruajtja fizike e tyre bëhet nga strukturat e Repartit Ushtarak nr.1010 – Vau Dejës.

b. NJVKSH, Pukë dhe Fushë Arrëz : Informohemi se nuk asnjë vatër COVID-19, nuk ka asnjë rast pozitiv, ndërsa gjendja shëndetësore e 4 pacientëve të shëruar nga COVID-19 është e mirë. Nuk ka asnjë telefonatë të bëre në drejtim të 127.

Mbrëmë është marre një mostër e dyshuar për një pacient, pasi është paraqitur në ambientet e urgjencës së spitalit Pukë, për të cilën pritet përgjigja nga ISHP.

Vijon dezinfektimi i mjediseve dhe objekteve e institucioneve dhe hetimi epidemiologjik dhe mbikqyret respektimi i karantinimit, situata është e qëndrueshme dhe nën kontrollin e strukturave shëndetësore të Bashkisë Pukë. Janë dhënë rreth 87 konsulta online për të semuret në shtepi.

c. NJVKSH, M.Madhe, informohemi se nuk ka rast të ri pozitiv në Bashkinë M.Madhe, ndërkohe nuk është marrë asnjë tampon i dyshuar.

Gjatë ditës sotme janë shpërndarë medikamente të rimbursueshme, në NJA, Gruemirë, 5, Shkrel, 7, Kastrat, 15.

d. Nga Dr. Spitalit Rajonal, (SR) Shkodër, informohemi se gjatë 24 orëve të fundit janë trajtuar rreth 43 vizita te urgjencës, nga të cilat është marre 1 mostër e dyshuar për COVID-19.

2. Gjatë 24-orëve të fundit kanë hyrë në PKK, H.Hotit me datën 25.04.2020:

• Të kthyer të karantinuar në objekte, 0.

• Drejtues mjetesh shqiptarë të hyrë në pikë doganore, 11.

• Drejtues mjetesh të huaj të hyrë në pikë doganore, 76.

• Totali ditor, 87.

3. DRSHKP

Gjatë këtyre ditëve kanë ardhur 95 kërkesa(email , e-albania dhe poste)për rregjistrim punëkërkues, i papunë, nga të cilat 74 nga Shkodra, 13 M.Madhe dhe 8 Puka.

Situata në lidhje me trajtimin e dosjeve të pagesës së papunësisë deri më tani :

Deri më tani janë hedhur në sistemin e shërbimeve të punësimit 1760 aplikues për pagë papunësie (nga të cilët 1729 Shkodra, 18 M.Madhe, 13 Puka).

Aktualisht specialistët e ZP po punojnë me 60 subjekte që kanë paraqitur 2235 aplikime për pagë papunësie. Shkodra + 6 aplikime, Puka + 7 aplikime(total rajoni 2248 aplikime nga subjektet).

Ndërsa si individë, 118 punëkërkues të papunë kanë sjellë dokumentacion për pagesë papunësie.

Ndërkohë presim konfirmimet e subjekteve që do vazhdojne procedurën e aplikimit për Pagesë Papunësie, për ish punonjësit e tyre, pasi një pjesë e subjekteve janë të interesuar të përfitojne nga paketa financiare Nr.2 sipas vendimit nr.305 dt.16.04.20 të MFE.

DRSHKP do rakordoje me DPT që një individ të mos përfshihet në dy masa financimi.

4. Reparti I Ushtrisë nr.1010, Vau Dejes, vazhdon ruajtjen e shtetasve që ndodhen në ambientet e akomodimit të konviktit në Univeristetin “Luigj Gurakuqi”. Aktualisht janë 29 shtetas, ndërmjet të cilëve kemi edhe 2 familje.

5. Shpërndarja e asistencës me ndihma ushqimore, mjeksore, detergjentë dhe me pensione:

Qarku Shkodër, totali:

1. Ushqime, 6805.

2. Mjeksore, 1719.

3. Detergjent, 1960.

4. Mjete Monetare, 200.

5. Pensione 33364.

Bashkia Shkodër:

1. Ushqime, 2293.

2. Mjeksore, 85.

3. Detergjent, 1265.

4. Mjete Monetare, 200.

5. Pensione, 20.769.

Bashkia, M.Madhe

1. Ushqime, 1113.

2. Mjeksore, 1428.

3. Detergjent, 104.

4. Pensione, 4833.

5. Datë, 26.04.2020, janë asistuar me ilaçe mjeksore të rimbursueshme, rreth 27 familje.

Bashkia, Vau Dejës:

1. Ushqime, 2210.

2. Mjeksore, 31.

3. Detergjent, 435.

4. Pensione, 4449.

5. Datë. 25.04.2020, janë asistuar me pako ushqimore falas rreth 53 familje nga Bashkia.

Bashkia, Pukë:

1. Ushqime, 459.

2. Mjeksore, 47.

3. Detergjent, 135.

4. Konsulence online, me celular 29.

5. Pensione, 1861.

Bashkia, Fushë Arrëz:

1. Ushqime, 728.

2. Mjeksore, 128.

3. Detergjent, 21.

4. Konsulence online me celular 22.

5. Pensione, 1.452.

6. Situata Rendit Publik.

Nga DVP, janë marrë të gjitha masat për monitorimin e situatës së rendit në të gjithë territorin e e Qarkut e cila është në parametrat normal të qendrueshëm, pasi nga strukturat DVP nuk janë marrë masa administrative, ndaj këmbësoreve dhe përdoruesve të mjeteve.

7. Reparti Ushtarak, nr.1010. Vau Dejës

Vazhdojnë ruajtjen dhe sigurinë fizike të objektit e Konviktit në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, ku janë të akomoduar rreth 13 shtetas.

Janë të angazhuar në 4 pika postoblloku me grup pune me DVP dhe FNSH, si dhe me 2 patrulla me strukturat e DVP.

Vijon të monitorohet dhe koordinohet veprimtaria e të gjithë institucioneve anëtare të KMC, nën drejtimin e të Deleguarit të KNEC, ZV.Ministri i Brendshem, Z Besfort Lamallari.