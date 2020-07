COVID-19 fut në karantinë në më pak se 48 orë tre gjykatat më të rëndësishme në vend. Pas të premtes ku u shënua rasti i parë me COVID-19 në Gjykatën e Posaçme këtë të hënë një gjyqtar në Apelin Tiranë dhe një gjyqtar në Gjykatën e Lartë kanë rezultuar pozitiv me koronavirus.

Në Gjykatën e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit është pezulluar për dy javë zhvillimi i seancave normale gjyqësore dhe po bëhen vetëm masat e sigurisë, ndërsa gjyqtari pozitiv është karantinuar po ashtu edhe dy gjyqtarë të tjerë dhe stafi i tyre. Aktualisht në Gjykatën e Posaçme janë 9 gjyqtarë ku një pozitiv, dy të karantinuar dhe 6 në pritje të testeve të tamponit. Stafi i kësaj gjykate ishte njoftuar nga Instituti i Shëndetit Publik se do të kryej hetimi epidemiologjik duke nisur nga kjo e hënë.

Rasti i dytë në Gjykatat e kryeqytetit u shënua në Apelin e Tiranës me një prej gjyqtarëve e më pas këshilli i kësaj gjykate njoftoi se stafi do të reduktohej vetëm në çështjet emergjente deri në rezultatet e të gjithë trupës gjyqësore që do t’i nënshtrohet tamponit. Në mesditë rasti i tretë u konfirmua në Gjykatën e Lartë e cila prej pak javësh nisi nga funksionimi me tre gjyqtarët e zgjedhur Sokol Sadushin nën kryetar me kompetencat e kryetarit, Ervin Pupen dhe Ilir Pandën.

Edhe kjo gjykatë pezulloi aktivitetin normal deri në përfundim të periudhës së karantinimit 14 ditore dhe testimit të të gjithë stafit dhe kontakteve të ngushta me një prej gjyqtarëve të infektuar. Më herët ishte gjykata në Durrës që u prek nga COVID 19 ç’ka solli pezullim e funksionimit të saj për shkak të pranisë së virusit.