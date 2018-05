Nis ceremonia martesore e Princ Harry dhe Meghan Markle.

Meghan Markle është në rrugën e saj drejt kishës. Nusja mbretërore është larguar nga Cliveden House Hotel në Taplow ku ka kaluar mbrëmjen e saj të fundit si beqare së bashku me nënën e saj, Doria Ragland.

Ata janë duke udhëtuar në një Rolls Royce, udhëtim që pritet të zgjasë rreth 25 minuta.

Edhe Princ Harry mbërriti në Kishë.

Do të jetë Princ Charls i cili do të shoqërojë në altar Meghan.Ndërsa Meghan po shkon drejt kështjellës Windsor, anëtarët e familjes mbretërore kanë filluar të mbërrijnë në kishë.

Kushëriri i Harry, Peter Philips dhe bashkëshortja Autumn, kushërira Zara Tindall dhe burri i saj Mike, si edhe Princi Michael i Kent ishin anëtarët e parë të familjes mbretërore që arritën.

Ata janë ndjekur nga xhaxhallarët e Harry-t, princat Andrew dhe Edward, si edhe halla e tij, Princesha Anne.

Të pranishëm në ceremoninë martesore në kishën St George janë 600 të ftuar. 1200 persona janë ftuar në oborrin e Kështjellës Windsor, ndërsa miliona të tjerë po e ndjekin përmes televizionit

Festimet kanë nisur në qytetin Windsor me bandën e rojeve irlandeze.Ceremonia ka kushtuar 30 milione paund.

Prej mengjesit festimet

Qindra britanikë kanë qëndruar jashtë përgjatë gjithë natës për të zënë një vend në rreshtin e parë në kordonin e vendosur në pritje të dasmës së Princit Harry.

Ceremonia pritet të nisë pas pak ndërsa do të kulmojë në mesditë me lidhjen e martesës.

I ati i nuses nuk do të jetë pjesë e ceremonisë ndërsa do të jetë Princi Charles ai që do të shoqërojë Meghan Markle në altar drejt Princit Harry.

Në një deklaratë nga Pallati i Kensingtonit, trashëgimtari i fronit britanik Princi Charles është shprehur i lumtur që do të mirëpresë aktoren amerikane në familjen mbretërore, në këtë mënyrë.

Babai i Meghan, Thomas Markle nuk do të ketë mundësi të jetë pjesë e ditës së veçantë të vajzës së tij, për shkak të një ndërhyrjeje kirurgjikale në zemër.

Ndërkohë, Doria Ragland, mamaja e aktores amerikane, do të jetë ajo e cila do të çojë të bijën në kishën ku do të celebrohet lidhja me Princin Harry.