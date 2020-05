Rama tha se kishte planifikuar të strehonte deri në fund të vitit në banesa individuale 90% të njerëzve, por me pandeminë kjo gjë ndryshoi. Megjithatë ai tha se ka ambicie që të strehohet pjesa më e madhe e tyre.”Kemi pasur një vonesë, ambicia jonë mbetet që të strehojmë në shtëpi individuale pjesën dërrmuese të njerëzve. U detyruam të shtyjmë garat për shtëpi individuale, janë gara ndërkombëtare për shkak të pandemisë. kam qenë i bindur se do të arrinim mbi 90 %. Se sa do të arrijmë nuk mund ta them dot sot pasi do të shohim vijimësinë e situatës dhe kur nis puna. Por shpresoj që të fusin në shtëpi pjesën dërrmuese të njerëzve“, tha Rama.

Kreu i qeveria Edi Rama tha se nuk ka asnjë ngecje me fondet e rindërtimit. “Nuk ka asnjë ngecje me fondet e rindërtimit, kemi pasur një vonesë objektive nga pandemia, por jo në anën tonë. Këtë javë finalizohet gara për shtëpitë individuale. Nuk ka asnjë problem me fondet. Nuk janë prekur zërat, së shpejti do të ngremë kantieret e para” tha ai.

Rama i përgjigjet Metës: Asnjë hap pas, Teatri i ri Kombëtar do të bëhet

Edi Rama nuk bën asnjë hap pas për ndërtimin e godinës së re të Teatrit Kombëtar.

“Ai është një proces për të cilin unë jam shprehur tanimë nuk e di sa vite u bënë dhe jam njeriu i fundit që duhet të pyesni për ndonjë hap mbrapa, jam i pari që e kam thënë që në 1998-99, në ato vite që ajo godinë duhet të shembet dhe Shqipëria duhet të ketë një teatër të denjë. Të gjitha argumentet janë evaruzuar. Të gjithë kanë të drejtë të kenë opinionet e tyre, por në fund vendos shumica. Ne jemi shumica dhe e kemi marrë këtë vendim dhe nuk shoh sesi pakica të caktuara mund të imponojnë në cdo formë vendimmarrje, që lidhen me kompetencat e pushtetit të mandatuar nga populli” tha Rama.

Rama: S’ka vend për të riparë reformën në drejtësi, tani është koha për ta zbatuar

Tani është koha për ta zbatuar dhe jo për ta riparë reformën në drejtësi. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama ditën e sotme në përgjigje të pyetjes se deputeti socialist Adnor Shameti u shpreh se kjo reformë mund të rishikohet pas kritikave të opozitës dhe presidentit. “Ne jetojmë në një vend të lirë dhe tabu nuk është asgjë, të gjitha temat mund të diskutohen dhe PS-ja është pasqyra e këtij vendi, dhe grupi ynë ka një liri fjale që shkon përtej caqeve të lirisë në shumë vende më të zhvilluara se ne. Shqipëria është vendi ku shpifet më lirisht pothuajse se në të gjitha vendet e tjera.

Askush nuk e gëzon një liri të tillë shpifje. Liria për të folur është e plotë, edhe në grupin e PS-së të gjitha diskutohen. Dua t’u kujtoj që reforma në drejtësi nuk është një vepër ekskluzive e politikës shqiptare, por vepër në proces me bashkëautorsinë e partnerëve tanë, jemi ne është SHBA-BE dhe deri në sot nuk e kam dëgjuar nga bashkëautorsinë se ka vend për të rishikuar reformën sot për sot, asgjë nuk është e papërmirësueshme, perfeksioni nuk ekziston. Në këto kushte duhet zbatuar në realitet reforma, pastaj mbrojtësit e flakë apo të akujt janë tema të tjera, dhe përgjigja ime është JO nuk ka vend për të riparë reformën në drejtësi sot për sot. Nëse do të ketë është dicka që do të diskutohet me bashkëautorët” tha ai.

Rama: Nuk ka tendera sekretë, nuk është procedurë ligjore publikimi i tyre në fletoren zyrtare

Gjatë bashkëbisedimit me gazetarët, Rama tha se akuzat e opozitës për tendera sekretë janë absurde dhe se tenderë të tillë nuk ekzistojnë.“Jua lë juve të gjeni të vërtetën pasi fjala ime në këtë rast është e vetëm një pale. Unë nuk kam realisht dëshirë dhe vullnet që të vazhdojë të merrem me opozitën. Ajo që opozita ka bërë në vijim të kësaj periudhe janë vetëm akuza ekstreme. Tenderët sekretë nuk ekzistojnë dhe dihet se çfarë quhet sekret dhe si trajtohet një procedurë e tillë. Nuk ekziston në Shqipëri një tender sekret. Nuk është procedurë e kërkuar nga ligji publikimi i tenderave në fletoren zyrtare”, tha Rama.

Rama: 22 mln euro janë alokuar nga garancia sovrane! Së shpejti paketë për prodhuesit, turizmin dhe fasoneritë

Rama tha se së shpejti do të ketë një paketë tjetër që do të ndihmojë prodhuesit, turizmin dhe fasonëritë, ndërsa deri ta i garancia sovrane ka ecur mirë ku janë alokuar 22 milionë euro për bizneset.

“22 mln euro janë alokuar nga garancia sovrane dhe ka shumë aplikime që po shqyrtohen nga bankat. Jemi përgatitur për të shtuar shumë në funksion të analizës që do të bëjmë dhe nevojës që do të shfaqet. instrumenti i dytë është vënë në lëvizje ku do të ndihmojnë prodhuesit, turizmin dhe fasoneritë dhe besoje se do të jetë dhe kjo një sukses. Ne jemi të vetëdijshëm që duhet një shtysë e fortë për ekonominë dhe jemi duke punuar për një plan të përgjithshëm të rimëkëmbje që bazën e ka në atë që ishte plani së bashku me rindërtimin, por tashmë kërkon një rishikim të plotë pasi kushtet kanë ndryshuar si pasojë e pandemisë. Shumë shpejt do të kemi masterplanin e rimëkëmbjes. jemi të bindur se do e kalojmë me sukses dhe shumë më shpejt se nga sa parashikohet për situatën rëndë të ekonomisë që shkaktoi COVID. Në 2021 do të shohim hapa konkret”, tha Rama.

Rama: I trembem një faze të dytë, ju lutem kujdes me hapjen graduale

Rama tha se i trembet një faze të dytë infeksioni, duke bërë thirrje për kujdes maksimal.

“Ne jemi të inkurajuar nga fakti që fazën e parë të kësaj lufte e kemi kaluar me sukses. nuk ka aspak pse kjo vihet në diskutim. Këtu nuk bëhet fjalë për suksesin e një partie por një populli. Jam i shqetësuar për fazën e dytë, pasi hapja sjell me vete rreziqe. na duhet shumë kujdes, pasi virusi është ende mes nesh. jemi të përgatitur për mundësinë e një vale të re infektimesh dhe vazhdojmë punën me strukturat tona për ta përballuar këtë luftë”, tha Rama.

Qeveri kujdestare para zgjedhjeve? Rama rrëzon kushtin e opozitës: Jo gjyqtarë pa vetting në kolegjet zgjedhore

Kryeministri Edi Rama u shpreh i prerë se nuk do të pranojë dy kërkesat e opozitës për qeveri kujdestare para zgjedhjeve dhe që në Kolegjet Zgjedhore të ketë gjyqtarë që nuk e kanë kaluar vettingun. “Zgjedhjet e lira janë detyrim, Shqipëria ka pasur, cilësia ka qenë në përmirësim dhe duhet përmirësuar.

Këtu nuk bëhet fjalë për të pranuar propozimet e opozitës, por dakordësuar propozimet e OSBE-, nuk di të ketë një të tillë që të përputhet me cka ju thatë. Di që janë shumë të qarta propozimet, dy pika janë të panegociueshme, e para depolitizimi i administratës zgjedhore, gjë për të cilën ODHIR ka rekomanduar depolitizimin. Në këtë pikë jemi gati dhe ta bëjmë dhe administrata t’u takojë qytetarëve.

Dhe përgjegjësia e administratorëve zgjedhore të jetë qytetare dhe ligjore, që në zgjedhjet do të përfshihet. Dhe e dyta në kolegjin e zgjedhor e gjykatësve që nuk kanë kaluar vettingun, ky është një tjetër propozim, që nëse nuk gabohem, se mbase ka qenë, dhe ndoshta nuk jam i informuar se është Gjiknuri që e ndjek këtë proces. Por e përsëri, gjykatës që nuk kanë kaluar vettingun nuk do të pranojmë që të jenë pjesë e kolegjeve zgjedhore.

Këto dyja janë kyce, administrata e depolitizuar dhe trupa e kolegjit me gjyqtarë që e kanë kaluar vettingun. Presim që të dalim me një draft për të cuar përpara procesin. Shteti nuk bëhet duke sakrifikuar parimet themelore. Opozita mund ta kërkojë, e kërkoi në forma krejt vulgare duke përgatitur një zjarrvënie u dogj vetë, nëse duan ta vijojnë ta kërkojnë është në të drejtën e tyre, por nuk ka për të ndodhur” tha ai.

‘Favorizon oligarkët’, Rama i përgjigjet Bushatit dhe opozitës: Në Shqipëri nuk ka të tillë, të pasurit në qeverisjen tonë paguajnë më shumë taksa

Gjatë një bashkëbisedimi online me gazetarët, kryeministri Rama i është përgjigjur kritikave të deputetit socialist Ditmir Bushati, por dhe opozitës se po favorizohen oligarkët dhe se duhen anuluar koncesionet. Rama tha e në Shqipëri nuk ka oligarkë dhe ky është një term i gabuar që përdoret qëllimisht për të krijuar ide të gabuara. Rama tha se nuk ka asnjë person të pasur në Shqipëri që ndikon në vendimmarrjet politike dhe se këto biznesmen sot me qeverisjen e PS paguajnë më shumë taksa se më parë.

“Nuk kam asnjë ndjenjë të posaçme, është hapësirë e lirë diskutim, qasjesh dhe pozicionesh. unë i mbetem asaj që kam thënë sepse e besoj edhe sot në Shqipëri nuk ka oligarkë. mjafton të referohemi tek termi dhe të nxjerrim konkluzion. oligarkë nuk janë ata që janë sipërmarrës të pasur apo që përmes biznesit realizojnë të ardhura më shumë se të tjetër. Oligarkë janë ata që influencojnë drejtpërdrejtë vendimmarrjet e qeverisë dhe caktojë axhenda politike në interes të tyre. Nuk ka asnjë person që ta ketë këtë pushtet në Shqipëri dhe nuk kemi marrë asnjë vendim që nuk ka qenë i diktuar nga bindjet tona dhe në qasje me interesat e vendit. ky term përdoret në mënyrë të gabuar dhe përsëritet vazhdimisht për të krijuar këtë de të gabuar. Përflitet për një disa njerëz që nuk janë bërë të pasur se erdhëm ne në qeveri, por ndër vite dhe me ardhjen tonë ën pushtet mund të them se po paguajnë më shumë taksa e më parë“, tha Rama

‘Flirti me Metën’, Rama: LSI ka degraduar vazhdimisht si forcë politike, nuk do ketë koalicion

Kryeministri Rama mohoi se do të ketë më një koalicion me LSI, pasi sipas tij kjo forcë ka degraduar vazhdimisht dhe se programi dhe bindja e PS nuk përputhet më me atë të LSI.

“Nuk shoh asnjë perspektivë për një rikthim në një koalicion me partinë e presidentit, sepse konteksti i sotëm dhe degradimi i vazhdueshëm i asaj force politike dhe detyrimet tona programore dhe bindja jonë se për ne është e mjaftueshëm të flasë puna dhe falë punës një aleancë me popullin na e bëjnë pa asnjë interes këtë temë diskutimi. Nuk kemi asnjë arsye të bëjmë koalicion dhe asnjë arsye. Po e përjashtoj këtë”, tha Rama.

Rama tregon me cilët ekspertë po konsultohet për legalizimin e kanabisit mjekësor

Kryeministri Edi Rama u shpreh se për draftin nuk janë konsultuar me BE-në, por me ekspertë të fushës të disa vendeve ku ka pasur eksperienca të legalizimit të hashashit për arsye mjekësore. “Ka thënë të vërtetën, nuk jemi konsultuar me delegacionin e KE-së për projektin, as unë nuk e thashë. Nuk ka asnjë vlerësim për këtë rast, pasi e vërteta është që nuk ka asnjë konsultim të bërë me delegacionin e BE-së me këtë projekt, konsultimet i kemi bërë me ekspertë të fushës në disa vende ku ka pasur eksperienca jo të legalizimit të hashashit, por futjes në jetën ekonomike dhe veprimtarinë sipërmarrëse të vendit të përpunimit të kanabisit mjekësor” tha Rama.