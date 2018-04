Një nga mjediset më të frekuentuara në qytetin e Shkodrës është shëtitorja e molos pranë Urës së Vjetër të Bunës por gjendja në të cilën ajo ka degraduar lë shumë për të dëshiruar.

Stolat në atë zonë janë thyer ndërsa ujrat e zeza dhe grumbuj të tërë zhavori është panonara që të ofrohet. Ndonese eshte nje nder zonat me te frekuentuara, serish vuan mungesen e vemendjes nga institucionet pergjegjese. Qytetaret shprehen te shqetesuar per kete situate.

Ndersa nga ana tjeter edhe mbi institucionet vendore pergjegjegjesia eshte e larte per sa I perket depozitimit te zhavorit prane kesaj shetitorje qe ka bllokuar totalisht pamjen e saj , por e edhe lejimi I shitesve ambulant per te tregtuar rroba te perdorura.

Pedonalja e molos prane ures se vjeter te bunes, e nderttuar vetem pak vite me pare cdo dite e me teper po shkon drejt degradimit te saj dhe pergjegjes per kete ne pjesen me te padhe jane vete qytetaret .

Pasi papergjegjshemria e tyre duket qarte , jo vetem per demtimin e stolave , por edhe per hedhjen e mbeturinave gjithandej. Nuk dihet se kur do te kujtohen institucionet te kryejne detyren per te cilen jane zgjedhur te sherbejne