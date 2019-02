Star Plus dy dite me pare solli ekskluzivisht vendimin e gjyqtarve per Dritan Dajtin ku dy gjyqtaret e Shkodres ishin te vetmit qe kerkuan qe Dajti te vlersohej me burgim te perjetshem.

Sot njeri nga gjyqtaret Fuat Vjerdha ka publikuar zbardhjen e vendimit ku shihet se dy gjyqtaret e Shkodres Fuat Vjerdha dhe Lindita Hoxha kane votuar kunder duke mos pranuar gjykimin e shkurtuar por tre gjyqtaret e tjere kane votuar pro duke bere qe Dritan Dajti ti shpetoje burgimit te perjetshem.

Eshte vete gjyqtari Vjerdha ai qe ka publikuar vendimin pas zhurmes se madhe qe u krijua per denimin me vetem 25 vite te Dritan Dajtit.