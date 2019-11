Është duke zhvilluar një sezon fantastik në Serie A, por talenti shqiptar, Marash Kumbulla duhet të ndalet për pak kohë.

19-vjeçari u dëmtuan në ndeshjen që Verona luajti me Brescian ditën e djeshme në Serie A. Kumbulla la fushën e lojës i dëmtuar në kofshë në minutën e 16-të. Koha e rikuperimit për këtë dëmtim zakonisht të merr rreth 40-50 ditë riaftësim.

Me shumë gjasa, Kumbulla do të humbasë sfidat e muajit nëntor me ekipin Kombëtar, ndaj Andorrës dhe Francës. Mbrojtësi debutoi me fanellën e ekipit Kombëtar, në sfidën ndaj Moldavisë.